ДТП не повлияло на график движения поездов
10 ноября в 5:29 местного времени на нерегулируемом железнодорожном переезде станции Вихоревка в Иркутской области легковой автомобиль выехал на пути перед приближающимся маневровым тепловозом.
Машинист локомотива применил экстренное торможение. Однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
В результате ДТП никто не пострадал. На график движения пассажирских поездов дорожно-транспортное происшествие не повлияло. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Иркутской области тепловоз столкнулся с автомобилем
Происшествия, Фото:
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