В Иркутской области тепловоз столкнулся с автомобилем

ДТП не повлияло на график движения поездов



10 ноября в 5:29 местного времени на нерегулируемом железнодорожном переезде станции Вихоревка в Иркутской области легковой автомобиль выехал на пути перед приближающимся маневровым тепловозом.



Машинист локомотива применил экстренное торможение. Однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.



В результате ДТП никто не пострадал. На график движения пассажирских поездов дорожно-транспортное происшествие не повлияло. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

