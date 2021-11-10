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В Иркутской области тепловоз столкнулся с автомобилем

В Иркутской области тепловоз столкнулся с автомобилем
Происшествия,  Фото:pixabay.com
ДТП не повлияло на график движения поездов

10 ноября в 5:29 местного времени на нерегулируемом железнодорожном переезде станции Вихоревка в Иркутской области легковой автомобиль выехал на пути перед приближающимся маневровым тепловозом.

Машинист локомотива применил экстренное торможение. Однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП никто не пострадал. На график движения пассажирских поездов дорожно-транспортное происшествие не повлияло. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Иркутская область ДТП железная дорога столкновение ВСЖД

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