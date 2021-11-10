 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 ноября

09 ноября

Популярное

В Забайкалье в купе поезда мужчина 15 раз ударил ножом приятеля

В Забайкалье в купе поезда мужчина 15 раз ударил ножом приятеля
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
Расправа произошла в вагоне, который стоял в тупике

6 ноября Забайкальском крае произошла кровавая драма в купе поезда. Вагон стоял в тупике на станции Сакукан.

По версии следствия, в вагоне распивали спиртное 51-летний мужчина и его 26-летний знакомый. Между ними вспыхнул конфликт. Разозлившийся мужчина решил убить оппонента.

Он схватил со стола нож и нанёс им 15 ударов в область брюшной полости, грудной клетки, шеи и головы

Раненый был доставлен в больницу, где ему спасли жизнь.

- Сотрудники Таксимовского линейного отдела на транспорте обвиняемого задержали на месте происшествия. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

покушение на убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в Большом Куналее вновь произошёл пожар
В Бурятии в Большом Куналее вновь произошёл пожар
Происшествия, 10.11.2021
На ликвидацию огня потребовалось более 40 минут    
В Бурятии сгорел жилой дом
В Бурятии сгорел жилой дом
Происшествия, 10.11.2021
Возгорание тушили около 1,5 часов
В Забайкалье в купе поезда мужчина 15 раз ударил ножом приятеля
В Забайкалье в купе поезда мужчина 15 раз ударил ножом приятеля
Происшествия, 10.11.2021
Расправа произошла в вагоне, который стоял в тупике
Забайкалец получил 15 лет колонии за убийство знакомого и сжигание трупа
Забайкалец получил 15 лет колонии за убийство знакомого и сжигание трупа
Происшествия, 10.11.2021
Тело убитого сначала сожгли, а останки сбросили в реку
В Бурятии поджигатели спалили сено
В Бурятии поджигатели спалили сено
Происшествия, 10.11.2021
Без кормовых заготовок перед зимой остались несколько фермеров
В Бурятии выясняют обстоятельства смерти 5-летнего мальчика в больнице
В Бурятии выясняют обстоятельства смерти 5-летнего мальчика в больнице
Происшествия, 10.11.2021
Проверяется версия о том, что медики вовремя не установили диагноз
В Иркутске нашли угнанный 15 лет назад автомобиль
В Иркутске нашли угнанный 15 лет назад автомобиль
Происшествия, 10.11.2021
Владелец иномарки не мог поверить, что она нашлась
В Бурятии за неделю пожары лишили крова четыре семьи
В Бурятии за неделю пожары лишили крова четыре семьи
Происшествия, 10.11.2021
Всего за неделю произошло около сотни пожаров
Улан-удэнец украл железнодорожные рельсы
Улан-удэнец украл железнодорожные рельсы
Происшествия, 10.11.2021
Рельсы вор сдал в пункт приёма металла
В Бурятии раскрыли группу наркодилеров
В Бурятии раскрыли группу наркодилеров
Происшествия, 10.11.2021
В группу входили несколько мужчин и одна женщина
В Улан-Удэ дачные воры пойдут под суд
В Улан-Удэ дачные воры пойдут под суд
Происшествия, 10.11.2021
Горожане совершили 10 краж

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^