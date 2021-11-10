В Забайкалье в купе поезда мужчина 15 раз ударил ножом приятеля

Раненый был доставлен в больницу, где ему спасли жизнь.



- Сотрудники Таксимовского линейного отдела на транспорте обвиняемого задержали на месте происшествия. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.





6 ноября Забайкальском крае произошла кровавая драма в купе поезда. Вагон стоял в тупике на станции Сакукан.По версии следствия, в вагоне распивали спиртное 51-летний мужчина и его 26-летний знакомый. Между ними вспыхнул конфликт. Разозлившийся мужчина решил убить оппонента.Он схватил со стола нож и нанёс им 15 ударов в область брюшной полости, грудной клетки, шеи и головы