Без кормовых заготовок перед зимой остались несколько фермеров
Вечером 9 ноября в селе Зырянск Прибайкальского района Бурятии загорелось сено.
- На момент прибытия пожарных 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ подразделения горели кормовые заготовки местных фермеров. Открытое горение было оперативно ликвидировано. В результате пожара сгорело сено на площади 10 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причиной произошедшего, по предварительным данным, стал поджог.
В Бурятии поджигатели спалили сено
Происшествия, Фото:
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