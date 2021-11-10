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В Бурятии поджигатели спалили сено

В Бурятии поджигатели спалили сено
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Без кормовых заготовок перед зимой остались несколько фермеров

Вечером 9 ноября в селе Зырянск Прибайкальского района Бурятии загорелось сено.

- На момент прибытия пожарных 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ подразделения горели кормовые заготовки местных фермеров. Открытое горение было оперативно ликвидировано. В результате пожара сгорело сено на площади 10 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причиной произошедшего, по предварительным данным, стал поджог.
пожар поджог

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