Владелец иномарки не мог поверить, что она нашлась
Сотрудники полиции и Интерпола во взаимодействии с коллегами из Японии вернули жителю Новосибирска угнанную 15 лет назад иномарку «Тойота Камри». Автомобиль угнали из гаража в 2006 году.
Машину обнаружили в Иркутске. Владелец автомобиля даже не сразу поверил, что он нашёлся.
- В ходе патрулирования инспекторы ГИБДД в Иркутске остановили автомобиль «Тойота Камри». При осмотре машины полицейские выявили признаки незаконного изменения идентификационного номера кузова. Эксперты-криминалисты подтвердили данный факт, однако установить оригинальный номер не представилось возможным, так как он был полностью уничтожен. По данному факту органы дознания возбудили уголовное дел по статье 326 Уголовного Кодекса, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Затем к оперативному сопровождению подключились сотрудники иркутского Интерпола. Во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов Японии при содействии представителей завода-изготовителя удалось определить первоначальный номер кузова и двигатель иномарки. Затем был установлен её законный владелец.
Несколько дней назад мужчина приехал в Иркутск, чтобы забрать машину.
- Я даже не мог поверить, что машина нашлась. Мы покупали её в салоне, в те времена это было очень дорогое приобретение, - рассказал собственник авто.
В Иркутске нашли угнанный 15 лет назад автомобиль
Происшествия, Фото:
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