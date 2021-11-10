В Иркутске нашли угнанный 15 лет назад автомобиль

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Владелец иномарки не мог поверить, что она нашлась



Сотрудники полиции и Интерпола во взаимодействии с коллегами из Японии вернули жителю Новосибирска угнанную 15 лет назад иномарку «Тойота Камри». Автомобиль угнали из гаража в 2006 году.



Машину обнаружили в Иркутске. Владелец автомобиля даже не сразу поверил, что он нашёлся.



- В ходе патрулирования инспекторы ГИБДД в Иркутске остановили автомобиль «Тойота Камри». При осмотре машины полицейские выявили признаки незаконного изменения идентификационного номера кузова. Эксперты-криминалисты подтвердили данный факт, однако установить оригинальный номер не представилось возможным, так как он был полностью уничтожен. По данному факту органы дознания возбудили уголовное дел по статье 326 Уголовного Кодекса, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Затем к оперативному сопровождению подключились сотрудники иркутского Интерпола. Во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов Японии при содействии представителей завода-изготовителя удалось определить первоначальный номер кузова и двигатель иномарки. Затем был установлен её законный владелец.



Несколько дней назад мужчина приехал в Иркутск, чтобы забрать машину.



- Я даже не мог поверить, что машина нашлась. Мы покупали её в салоне, в те времена это было очень дорогое приобретение, - рассказал собственник авто.

