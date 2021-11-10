Житель Бурятии стащил из магазина ноутбук за 100 тысяч

Вора нашли и задержали росгвардейцы
В магазине электроники в городе Северобайкальск работники обнаружили пропажу с витрины дорогого ноутбука стоимостью 100 тысяч рублей. Просмотр видеозаписей с камер наблюдения показал, что накануне днём ноутбук украл посетитель магазина.
Мужчина незаметно отсоединил провода и унёс ноутбук, спрятав его под курткой.
Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны Росгвардии заметил прохожего, схожего по приметам с ориентировкой. Задержанный был доставлен в отдел полиции.
36-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, сознался в краже. Украденный ноутбук нашли у него дома.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
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