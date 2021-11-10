Самолёт с пассажирами вернулся в аэропорта Иркутска из-за датчика шасси

Происшествия, Фото: Восточное МСУТ СК России

Начата доследственная проверка



9 ноября произошёл авиаинцидент с самолётом L-410, который выполнял рейс по маршруту «Иркутск – Казачинское».



- В 14 часов 50 минут с аэродрома Иркутска вылетел самолёт L-410. В ходе полёта в связи со срабатыванием индикатора неуборки передней стойки шасси экипаж принял решение о возврате воздушного судна на аэродром вылета. В 15 часов 13 минут воздушное судно благополучно приземлилось, , - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.



На борту находились 11 пассажиров и три члена экипажа, пострадавших нет.



Начата доследственная проверка. Следователи проверяют, не были ли нарушены правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Также будет дана оценка, как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэродрома.



Как сообщал «Байкал-Daily», 3 ноября в Иркутской области разбился самолёт Ан-12. Воздушное судно следовало из Якутска. На борту было девять человек - граждане России, Украины, Беларуси. Все погибли.

