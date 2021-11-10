В Бурятии за неделю пожары лишили крова четыре семьи

Всего за неделю произошло около сотни пожаров



За прошедшую неделю в Бурятии произошло 98 техногенных пожаров, из них 34 в жилом секторе. Огонь уничтожил 24 строения. В результате пожаров четыре семьи полностью лишились крова.



Как показал анализ, 70% возгораний в жилом секторе случились из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации или неисправности отопительных печей.



Так, 5 ноября в селе Галбай Тункинского района горел частный двухэтажный жилой дом.



- В доме была установлена отопительная печь с нарушением правил пожарной безопасности. Дымовая труба была установлена ниже конька кровли в непосредственной близости от стены жилого дома, отсутствовал искрогаситель. В результате эксплуатации отопительного котла от искр, которые вылетали из трубы, загорелась стена дома, пожар перешёл на кровлю и внутреннюю часть строения. Общая площадь пожара составила около 120 квадратных метров. В настоящая многодетная семья размещена у родственников, - сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятии Евгений Попов.



В этот же день по такой же причине загорелся гаража с двумя автомобилями в Железнодорожном районе Улан-Удэ. В результате пожара сгорел гараж, уничтожена автомобильная техника, повреждена крыша дома. Кроме того, на соседнем участке от огня пострадали крыши гаража, бани и надворных построек на общей площади около 80 квадратных метров.



Одной из причин пожаров стала детская шалость с огнём. 3 ноября в результате шалости ребёнка произошло возгорание на балконе квартиры, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома. К ликвидации возгорания были привлечены 17 человек личного состава и пять единиц техники. В результате пожара сгорел балкон, повреждена квартира. По данному факту в настоящее время органами дознания проводится проверка.



Евгений Попов призвал жителей республики к соблюдению правил пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

