 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 ноября

09 ноября

Популярное

В Бурятии за неделю пожары лишили крова четыре семьи

В Бурятии за неделю пожары лишили крова четыре семьи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего за неделю произошло около сотни пожаров

За прошедшую неделю в Бурятии произошло 98 техногенных пожаров, из них 34 в жилом секторе. Огонь уничтожил 24 строения. В результате пожаров четыре семьи полностью лишились крова.

Как показал анализ, 70% возгораний в жилом секторе случились из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации или неисправности отопительных печей.

Так, 5 ноября в селе Галбай Тункинского района горел частный двухэтажный жилой дом.

- В доме была установлена отопительная печь с нарушением правил пожарной безопасности. Дымовая труба была установлена ниже конька кровли в непосредственной близости от стены жилого дома, отсутствовал искрогаситель. В результате эксплуатации отопительного котла от искр, которые вылетали из трубы, загорелась стена дома, пожар перешёл на кровлю и внутреннюю часть строения. Общая площадь пожара составила около 120 квадратных метров. В настоящая многодетная семья размещена у родственников, - сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятии Евгений Попов.

В этот же день по такой же причине загорелся гаража с двумя автомобилями в Железнодорожном районе Улан-Удэ. В результате пожара сгорел гараж, уничтожена автомобильная техника, повреждена крыша дома. Кроме того, на соседнем участке от огня пострадали крыши гаража, бани и надворных построек на общей площади около 80 квадратных метров.

Одной из причин пожаров стала детская шалость с огнём. 3 ноября в результате шалости ребёнка произошло возгорание на балконе квартиры, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома. К ликвидации возгорания были привлечены 17 человек личного состава и пять единиц техники. В результате пожара сгорел балкон, повреждена квартира. По данному факту в настоящее время органами дознания проводится проверка.

Евгений Попов призвал жителей республики к соблюдению правил пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии за неделю пожары лишили крова четыре семьи
В Бурятии за неделю пожары лишили крова четыре семьи
Происшествия, 10.11.2021
Всего за неделю произошло около сотни пожаров
Улан-удэнец украл железнодорожные рельсы
Улан-удэнец украл железнодорожные рельсы
Происшествия, 10.11.2021
Рельсы вор сдал в пункт приёма металла
В Бурятии раскрыли группу наркодилеров
В Бурятии раскрыли группу наркодилеров
Происшествия, 10.11.2021
В группу входили несколько мужчин и одна женщина
В Улан-Удэ дачные воры пойдут под суд
В Улан-Удэ дачные воры пойдут под суд
Происшествия, 10.11.2021
Горожане совершили 10 краж
Пожилой житель Бурятии убил соседа
Пожилой житель Бурятии убил соседа
Происшествия, 09.11.2021
По словам подозреваемого, сосед внезапно набросился на него
Житель Бурятии спилил столбы ради кражи проводов
Житель Бурятии спилил столбы ради кражи проводов
Происшествия, 09.11.2021
Кражу в Бичурском районе совершил житель пригорода Улан-Удэ
Житель Иркутской области гулял с крупной партией марихуаны
Житель Иркутской области гулял с крупной партией марихуаны
Происшествия, 09.11.2021
По этой статье грозит до 10 лет лишения свободы
В Бурятии мужчина с ружьём заявил, что в нацпарке «искал коров»
В Бурятии мужчина с ружьём заявил, что в нацпарке «искал коров»
Происшествия, 09.11.2021
При себе у мужчины было заряженное оружие и браконьерский фонарь
В Бурятии браконьеры выбросили омуль во время погони
В Бурятии браконьеры выбросили омуль во время погони
Происшествия, 09.11.2021
МВД опубликовало кадры погони за браконьерами
В Бурятии горел коровник
В Бурятии горел коровник
Происшествия, 09.11.2021
Владельцы спасли бурёнок до приезда пожарных
В Бурятии ребёнок провалился в глубокий колодец
В Бурятии ребёнок провалился в глубокий колодец
Происшествия, 09.11.2021
Мужчина, полезший его спасать, сам оказался в ловушке
Ангарчанин убил знакомого, сбросив с балкона
Ангарчанин убил знакомого, сбросив с балкона
Происшествия, 09.11.2021
Убийство произошло во время застолья
В Иркутской области сгорела церковь
В Иркутской области сгорела церковь
Происшествия, 09.11.2021
Огонь полностью охватил деревянное здание храма

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^