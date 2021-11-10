Улан-удэнец украл железнодорожные рельсы

На станции Медведчиково с территории строящейся базы украли 140 метров железнодорожных рельс на сумму более 133 тысяч рублей. На месте происшествия транспортные полицейские обнаружили следы сварки, а также шин и обуви.





По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.







Транспортные полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 37-летний житель Улан-Удэ. Рельсы мужчина сдал в пункт приёма металла за 38 тысяч рублей.