В Улан-Удэ дачные воры пойдут под суд

Горожане совершили 10 краж



Двое ранее судимых жителей Улан-Удэ обвиняются в кражах.



По версии следствия, с апреля по май обвиняемые совершили 10 краж, взломав дачные дома в садовых некоммерческих товариществах Советского района. Общий ущерб составил 240 тысяч рублей.



Личности преступников установлены в течение месяца. Украденное имущество частично изъято. Обвиняемые заключены под стражу.



Улан-удэнцам грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 80 тысяч рублей.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

