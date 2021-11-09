Житель Бурятии спилил столбы ради кражи проводов

Кражу в Бичурском районе совершил житель пригорода Улан-Удэ



12 октября в полицию обратились жители Малого Куналея с заявлением о краже проводов со столбов недалеко от села, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Там спилили пять столбов и украли три километра алюминиевого провода. Ущерб, причинённый энергетической компании, составил около 48 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу, которую, как выяснилось, совершил 29-летний житель села Поселье. Молодой человек рассказал дознавателю, что на своём автомобиле приехал в местность от села Малый Куналей и, поскольку провод не был подключен к питанию, без опаски срезал его, для удобства спилив несколько столбов.



Мотки с проводом он складировал у себя в ограде, планируя сбыть. Украденное полицейские изъяли.



В ходе дознания молодой человек признал свою вину и полностью возместил причинённый ущерб.



25 октября в полицию Селенгинского района с аналогичным заявлением обратился представитель энергетической компании. Мужчина рассказал, что по ул. 1-я Угольная в городе Гусиноозёрск с электроопор украдено более 90 метров провода. Ущерб составил свыше 14 тысяч рублей.



По подозрению в краже полицейские задержали 26-летнего молодого человека. Известно, что он в январе освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за имущественные и наркопреступления.



Молодой человек рассказал, что ночью проходил по улице. На одном из столбов он увидел свисающий не подключенный к питанию провод. Дернув за него молодой человек оторвал 90 метров и унёс в заброшенный дом. Затем мужчина обжёг провод на костре, а полученный металл сдал в пункт приёма. Вырученные две тысячи рублей он быстро потратил.



По фактам краж возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.





