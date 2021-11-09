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Житель Иркутской области гулял с крупной партией марихуаны

Житель Иркутской области гулял с крупной партией марихуаны
Происшествия, 
По этой статье грозит до 10 лет лишения свободы

Транспортные полицейские на железнодорожном перегоне «Бирюсинка-Тайшет» задержали ранее неоднократно судимого за тяжкие и особо тяжкие преступления 31-летнего жителя Иркутской области. При себе у мужчины обнаружили более 634 граммов марихуаны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет и штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
наркотики марихуана

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