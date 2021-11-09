В Бурятии мужчина с ружьём заявил, что в нацпарке «искал коров»

При себе у мужчины было заряженное оружие и браконьерский фонарь



В национальном парке «Тункинский» в час ночи задержали мужчину с ружьём. Нарушителя остановили госинспекторы в ходе планового осмотра территории, сообщили в пресс-службе нацпарка.



- При проверке выяснилось, что оружие перевозилось с нарушениями, с заряженным магазином. В отношении нарушителя составлен административный протокол, - сообщили сотрудник оперативной группы национального парка «Тункинский».



Сам мужчина заявил, что ночью и с оружием находится в нацпарке, так как ищет своих коров. Но госинспекторов смутило наличие светового устройства, которые часто используют браконьеры для незаконной охоты. Для выяснения личности нарушителя мужчину доставили в отдел полиции.



В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.

