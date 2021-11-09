В Бурятии горел коровник

Владельцы спасли бурёнок до приезда пожарных



Ранним утром 8 ноября пожарным поступило сообщение о загорании коровника в улусе Бургуй Закаменского района Бурятии.



На момент прибытия пожарных бревенчатая стайка. На ликвидацию открытого горения потребовалось 20 минут.



- В результате пожара уничтожена крыша и закопчены стены стайки на площади 40 кв. м. Причиной пожара, вероятно, послужила неосторожность при курении,- сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



Всех коров владельцы успели спасти до приезда пожарных.

