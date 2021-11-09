Убийство произошло во время застолья
27-летнему ангарчанину предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Днём 7 ноября в комнате общежития в 91 квартале Ангарска двое мужчин и женщина распивали спиртные напитки. По версии следствия, в ходе застолья начался конфликт, который перерос в драку.
- Мужчина избил своего знакомого, после чего скинул его с балкона комнаты, находящейся на третьем этаже. 35-летний потерпевший был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу, где скончался от полученных травм, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В кратчайший срок следователи СК совместно с полицейскими задержали подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ангарчанин убил знакомого, сбросив с балкона
Происшествия, Фото:
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