Ангарчанин убил знакомого, сбросив с балкона

Убийство произошло во время застолья



27-летнему ангарчанину предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Днём 7 ноября в комнате общежития в 91 квартале Ангарска двое мужчин и женщина распивали спиртные напитки. По версии следствия, в ходе застолья начался конфликт, который перерос в драку.



- Мужчина избил своего знакомого, после чего скинул его с балкона комнаты, находящейся на третьем этаже. 35-летний потерпевший был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу, где скончался от полученных травм, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



В кратчайший срок следователи СК совместно с полицейскими задержали подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

