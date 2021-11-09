В Иркутской области сгорела церковь

Загорелось деревянное строение храма площадью 60 квадратных метров. В церкви людей не было, пострадавших нет.





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Причину произошедшего устанавливают дознаватели, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.











9 ноября в селе Белоусово Качугского района Иркутской области сгорела деревянная церковь. О пожаре в 9 часов утра сообщили очевидцы.На момент прибытия пожарных 15-метровое здание было полностью охвачено огнём. К тушению были привлечены 13 человек и три единицы техники. В 11:02 открытый огонь был потушен.