Мужчину, совершившего переброс, задержали
Возле лечебно-исправительного учреждения №4 в Чите (там содержатся осуждённые с туберкулёзом и страдающие наркотической, алкогольной зависимостями) задержали 29-летнего мужчину. Он перекинул осуждённым запрещённые предметы.
Мужчина перебросил свёрток через основное ограждение. В свёртке, обмотанном скотчем, находились два сотовых телефона.
- В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении. По факту попытки передачи запрещённых предметов назначена и проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
В Чите осуждённым закинули свёрток с телефонами
Происшествия, Фото:
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