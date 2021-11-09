В Чите осуждённым закинули свёрток с телефонами

Происшествия, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

Мужчину, совершившего переброс, задержали



Возле лечебно-исправительного учреждения №4 в Чите (там содержатся осуждённые с туберкулёзом и страдающие наркотической, алкогольной зависимостями) задержали 29-летнего мужчину. Он перекинул осуждённым запрещённые предметы.



Мужчина перебросил свёрток через основное ограждение. В свёртке, обмотанном скотчем, находились два сотовых телефона.



- В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении. По факту попытки передачи запрещённых предметов назначена и проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.

