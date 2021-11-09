Житель Бурятии срубил «лишние» деревья на 900 тысяч

Всего мужчина незаконно вырубил более 90 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 900 тысяч рублей.





В Кабанском районе Бурятии мужчина самостоятельно заклеймил и срубил деревья, не подлежащие рубке в защитных лесах, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Во время рейдового патрулирования лесничие Бабушкинского лесничества решили проверить лесосеку, отведённую местному жителю. Лесосека была отведена для заготовки древесины в целях отопления. Однако на участке лесники обнаружили, что вырублено намного больше деревья, чем было разрешено.Срубленные деревья были изъяты. В отношении нарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Кабанскому району для возбуждения уголовного дела.Обо всех нарушениях в лесах можно сообщить на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.