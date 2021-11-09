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Житель Бурятии срубил «лишние» деревья на 900 тысяч

Житель Бурятии срубил «лишние» деревья на 900 тысяч
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Мужчине разрешили рубку только на дрова, но он уничтожил намного больше деревьев

В Кабанском районе Бурятии мужчина самостоятельно заклеймил и срубил деревья, не подлежащие рубке в защитных лесах, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Во время рейдового патрулирования лесничие Бабушкинского лесничества решили проверить лесосеку, отведённую местному жителю. Лесосека была отведена для заготовки древесины в целях отопления. Однако на участке лесники обнаружили, что вырублено намного больше деревья, чем было разрешено.

Всего мужчина незаконно вырубил более 90 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 900 тысяч рублей.


Срубленные деревья были изъяты. В отношении нарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Кабанскому району для возбуждения уголовного дела.

Обо всех нарушениях в лесах можно сообщить на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
черные лесорубы незаконная рубка

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