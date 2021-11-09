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Забайкалец убил знакомого и выкинул труп в реку

Забайкалец убил знакомого и выкинул труп в реку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Убийца нанёс смертельный удар ножом в грудь

54-летний житель села Подойницыно Балейского района Забайкальского края признан виновным в убийстве.

В ночь с 13 на 14 августа 2020 года мужчина у себя дома поссорился со своим знакомым. Вооружившись кухонным ножом, он нанёс смертельный удар в грудь оппонента. После перетащил труп и сбросил его в реку Унда.

Тело мужчины обнаружили в кустах у берега реки спустя месяц.

В суде мужчина вину не признал, заявляя, что потерпевший ушёл из его дома вечером. Также он заявил, что признательные показания дал «под давлением со стороны правоохранительных органов».

Вместе с тем сторона обвинения в суде представила доказательства, полностью опровергающие эту позицию.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а также взыскал в пользу жены потерпевшего компенсацию морального вреда.

Забайкальский краевой суд отклонил жалобу подсудимого на это решение.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
убийство

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