Забайкалец убил знакомого и выкинул труп в реку

Убийца нанёс смертельный удар ножом в грудь



54-летний житель села Подойницыно Балейского района Забайкальского края признан виновным в убийстве.



В ночь с 13 на 14 августа 2020 года мужчина у себя дома поссорился со своим знакомым. Вооружившись кухонным ножом, он нанёс смертельный удар в грудь оппонента. После перетащил труп и сбросил его в реку Унда.



Тело мужчины обнаружили в кустах у берега реки спустя месяц.



В суде мужчина вину не признал, заявляя, что потерпевший ушёл из его дома вечером. Также он заявил, что признательные показания дал «под давлением со стороны правоохранительных органов».



Вместе с тем сторона обвинения в суде представила доказательства, полностью опровергающие эту позицию.



Суд признал мужчину виновным и назначил ему 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а также взыскал в пользу жены потерпевшего компенсацию морального вреда.



Забайкальский краевой суд отклонил жалобу подсудимого на это решение.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

