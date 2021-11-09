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В Иркутской области на пожаре погибли супруги

В Иркутской области на пожаре погибли супруги
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Ночной пожар обнаружили слишком поздно

8 ноября в третьем часу ночи в селе Бузыканово Тайшетского района Иркутской области произошёл пожар в частном доме на улице Школьной.

Глубокой ночью пожар соседи обнаружили слишком поздно – огонь успел распространиться на строение летней кухни и баню.

Первой прибыла добровольная пожарная команда. К этому моменту деревянный одноэтажный жилой дом и хозяйственные постройки были охвачены огнём, обрушилась кровля, существовала угроза распространения огня на другие строения. Очевидцы сообщили, что в доме живёт семейная пара.

В ходе проливки и разбора обрушившихся конструкций на веранде и внутри дома были обнаружены погибшие хозяева дома – 52-летний мужчина и его 46-летняя супруга.

Дознаватели устанавливают причину и обстоятельства пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
смерть пожар

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