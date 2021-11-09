В Иркутской области на пожаре погибли супруги

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ночной пожар обнаружили слишком поздно



8 ноября в третьем часу ночи в селе Бузыканово Тайшетского района Иркутской области произошёл пожар в частном доме на улице Школьной.



Глубокой ночью пожар соседи обнаружили слишком поздно – огонь успел распространиться на строение летней кухни и баню.



Первой прибыла добровольная пожарная команда. К этому моменту деревянный одноэтажный жилой дом и хозяйственные постройки были охвачены огнём, обрушилась кровля, существовала угроза распространения огня на другие строения. Очевидцы сообщили, что в доме живёт семейная пара.



В ходе проливки и разбора обрушившихся конструкций на веранде и внутри дома были обнаружены погибшие хозяева дома – 52-летний мужчина и его 46-летняя супруга.



Дознаватели устанавливают причину и обстоятельства пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

