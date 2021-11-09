Ночной пожар обнаружили слишком поздно
8 ноября в третьем часу ночи в селе Бузыканово Тайшетского района Иркутской области произошёл пожар в частном доме на улице Школьной.
Глубокой ночью пожар соседи обнаружили слишком поздно – огонь успел распространиться на строение летней кухни и баню.
Первой прибыла добровольная пожарная команда. К этому моменту деревянный одноэтажный жилой дом и хозяйственные постройки были охвачены огнём, обрушилась кровля, существовала угроза распространения огня на другие строения. Очевидцы сообщили, что в доме живёт семейная пара.
В ходе проливки и разбора обрушившихся конструкций на веранде и внутри дома были обнаружены погибшие хозяева дома – 52-летний мужчина и его 46-летняя супруга.
Дознаватели устанавливают причину и обстоятельства пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области на пожаре погибли супруги
Происшествия, Фото:
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