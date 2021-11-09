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В Иркутске продавец без маски пыталась подкупить полицейского

В Иркутске продавец без маски пыталась подкупить полицейского
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина предлагала полицейскому 11 тысяч рублей

В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая пыталась дать взятку полицейскому.

Сотрудники полиции во время рейда по соблюдению масочного режима выявили, что сотрудница торгового павильона обслуживает покупателей без маски.

- Для того, чтобы избежать привлечения к административной ответственности, женщина передала полицейскому 11 тысяч рублей. Сотрудник полиции от денег отказался и сообщил руководству, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

В итоге на продавца было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу».

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
покушение на дачу взятки должностному лицу

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