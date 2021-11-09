В Иркутске продавец без маски пыталась подкупить полицейского

Женщина предлагала полицейскому 11 тысяч рублей



В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая пыталась дать взятку полицейскому.



Сотрудники полиции во время рейда по соблюдению масочного режима выявили, что сотрудница торгового павильона обслуживает покупателей без маски.



- Для того, чтобы избежать привлечения к административной ответственности, женщина передала полицейскому 11 тысяч рублей. Сотрудник полиции от денег отказался и сообщил руководству, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



В итоге на продавца было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу».



- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

