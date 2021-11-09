Всё произошло в пятом часу утра
В городе Кяхта в пятом часу утра группе задержания вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги. Сработала охранно-пожарная сигнализация в магазине автомобильных запчастей.
Росгвардейцы прибыли на место через несколько минут. Возле магазина стоял молодой человек, который, увидев приехавших сотрудников, пустился наутёк. Однако скрыться не удалось, он был задержан.
Задержанный сознался, что голыми руками взламывал магазин, чтобы обокрасть его. Молодой человек пытался взломать рольставни центрального входа.
- 23-летний гражданин доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Житель Бурятии пытался голыми руками взломать магазин
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ночной пожар обнаружили слишком поздно
Женщина предлагала полицейскому 11 тысяч рублей
Всё произошло в пятом часу утра
В суд направлено дело о контрабанде леса почти на пять миллионов
Жертвой мошенников стал машинист крана
Воры основательно подготовились к краже зайцев
Рыбак пошёл за машиной на берег и пропал
Выгорел моторный отсек и салон автомобиля
На месте работали взрывотехники ОМОН
Раненый молодой человек смог дать отпор убийце
Мужчина воспользовался тем, что замки были сломаны
Аферисты заставили женщину купить смартфон, подключить услугу Google Pay и добавить 12 банковских карт
Алкоголик украл телевизор
Убийца выбросила нож в выгребную яму
Это уже второе подобное ДТП за три дня