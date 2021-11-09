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Житель Бурятии пытался голыми руками взломать магазин

Житель Бурятии пытался голыми руками взломать магазин
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Всё произошло в пятом часу утра

В городе Кяхта в пятом часу утра группе задержания вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги. Сработала охранно-пожарная сигнализация в магазине автомобильных запчастей.

Росгвардейцы прибыли на место через несколько минут. Возле магазина стоял молодой человек, который, увидев приехавших сотрудников, пустился наутёк. Однако скрыться не удалось, он был задержан.

Задержанный сознался, что голыми руками взламывал магазин, чтобы обокрасть его. Молодой человек пытался взломать рольставни центрального входа.

- 23-летний гражданин доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Росгвардия попытка кражи

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