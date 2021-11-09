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В Забайкалье следователи разбираются в гибели утонувшего водителя

В Забайкалье следователи разбираются в гибели утонувшего водителя
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Рыбак пошёл за машиной на берег и пропал

5 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 41-летнего мужчины, утонувшего в озере Иван, расположенном в Читинском районе. По данному факту следственными органами СКР по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 3 ноября двое жителей Читы выехали на рыбалку. Вечером один из рыбаков отправился за машиной, стоящей на берегу и пропал. Второй мужчина начал искать приятеля, однако из-за тёмного времени суток не смог его найти. Поиски не увенчались успехом и на следующий день. Вечером родственники пропавшего обратились в полицию.

5 ноября один из рыбаков увидел автомобильные следы на льду озера, которые обрывались в полынье. Сотрудники МЧС, прибывшие по вызову, обнаружили и извлекли на поверхность тело пропавшего накануне  мужчины.

- Следователи СК провели комплекс необходимых процессуальных и иных мероприятий. Опрошены все участники инцидента, осмотрено тело погибшего мужчины. Для установления причин смерти назначено производство судебной медицинской экспертизы, - сообщили в пресс-службе Следкома.

После выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Забайкальский край

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