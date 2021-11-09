Выгорел моторный отсек и салон автомобиля
Утром 9 ноября в переулке Подкаменский в Улан-Удэ загорелся автомобиль «Хендай Санта Фе Классик». На момент прибытия пожарных на место происшествия огнём были охвачены салон автомобиля и моторный отсек, огнеборцам потребовалось шесть минут для ликвидации пожара.
- Хозяин автомобиля, пытавшийся самостоятельно потушить огонь, получил термический ожог правой руки. Мужчина был доставлен в БСМП после осмотра отпущен домой на амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В результате пожара выгорел моторный отсек и салон автомобиля. Предварительная причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
В Улан-Удэ мужчина тушил горящий автомобиль и получил ожог
Происшествия, Фото:
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