В Улан-Удэ мужчина тушил горящий автомобиль и получил ожог

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Выгорел моторный отсек и салон автомобиля



Утром 9 ноября в переулке Подкаменский в Улан-Удэ загорелся автомобиль «Хендай Санта Фе Классик». На момент прибытия пожарных на место происшествия огнём были охвачены салон автомобиля и моторный отсек, огнеборцам потребовалось шесть минут для ликвидации пожара.



- Хозяин автомобиля, пытавшийся самостоятельно потушить огонь, получил термический ожог правой руки. Мужчина был доставлен в БСМП после осмотра отпущен домой на амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



В результате пожара выгорел моторный отсек и салон автомобиля. Предварительная причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

