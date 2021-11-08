Раненый молодой человек смог дать отпор убийце
35-летняя иркутянка обвиняется в убийстве знакомого и покушении на убийство его 17-летнего сына. Об этом сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, 6 ноября женщина была в гостях у своего 53-летнего знакомого. Они поссорились. В порыве гнева гостья ударила мужчину ножом в грудь, убив его на месте.
Затем женщина пошла в комнату 17-летнего сына погибшего и несколько раз ударила юношу ножом в голову и грудную клетку.
Несмотря на серьёзные ножевые ранения, молодой человек сам вывел женщину на улицу, после чего на место прибыли полицейский. Сейчас юноша проходит лечение в больнице.
Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.
В 2006 году женщина была осуждена за убийство, покушение на убийство и разбой к 15 годам лишения свободы. Освободилась из исправительной колонии в апреле.
Иркутянка зарезала знакомого и едва не убила его 17-летнего сына
Происшествия, Фото:
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