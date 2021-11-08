Иркутянка зарезала знакомого и едва не убила его 17-летнего сына

Раненый молодой человек смог дать отпор убийце



35-летняя иркутянка обвиняется в убийстве знакомого и покушении на убийство его 17-летнего сына. Об этом сообщили в СУ СКР по Иркутской области.



По версии следствия, 6 ноября женщина была в гостях у своего 53-летнего знакомого. Они поссорились. В порыве гнева гостья ударила мужчину ножом в грудь, убив его на месте.



Затем женщина пошла в комнату 17-летнего сына погибшего и несколько раз ударила юношу ножом в голову и грудную клетку.



Несмотря на серьёзные ножевые ранения, молодой человек сам вывел женщину на улицу, после чего на место прибыли полицейский. Сейчас юноша проходит лечение в больнице.



Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.



В 2006 году женщина была осуждена за убийство, покушение на убийство и разбой к 15 годам лишения свободы. Освободилась из исправительной колонии в апреле.





