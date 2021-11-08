Забайкалец угнал «Тойоту», чтобы переночевать и согреться

Мужчина воспользовался тем, что замки были сломаны



В Краснокаменском районе Забайкальского края местный житель обратился к полицейским с заявлением об угоне автомобиля «Тойота Королла». Владелец оставил свой автомобиль во дворе многоквартирного дома и уехал в Читу. Когда мужчина вернулся, иномарки уже не было.



Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый знакомый потерпевшего.



Выяснилось, что мужчине негде было ночевать, и тогда он вспомнил про автомобиль знакомого с неисправными дверными замками. Он залез ч машину и уснул. Ночью, решив погреться в салоне, завёл автомобиль, после чего отправился кататься по городу.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.



Автомобиль изъят в технически исправном состоянии. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

