Мужчина воспользовался тем, что замки были сломаны
В Краснокаменском районе Забайкальского края местный житель обратился к полицейским с заявлением об угоне автомобиля «Тойота Королла». Владелец оставил свой автомобиль во дворе многоквартирного дома и уехал в Читу. Когда мужчина вернулся, иномарки уже не было.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый знакомый потерпевшего.
Выяснилось, что мужчине негде было ночевать, и тогда он вспомнил про автомобиль знакомого с неисправными дверными замками. Он залез ч машину и уснул. Ночью, решив погреться в салоне, завёл автомобиль, после чего отправился кататься по городу.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Автомобиль изъят в технически исправном состоянии. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец угнал «Тойоту», чтобы переночевать и согреться
Происшествия, Фото:
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