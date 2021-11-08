В Бурятии мать заявила на сына-вора в полицию

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Алкоголик украл телевизор



Жительница посёлка Онохой в Бурятии подала заявление в полицию о краже телевизора. Пожилая женщина рассказала, что её злоупотребляющий спиртным сын украл у неё телевизор, чтобы продать.



Мужчину с украденным телевизором обнаружили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии возле комиссионного магазина. Он пытался убежать, но был задержан и доставлен в отдел полиции.



- Неработающий 37-летний мужчина живёь вместе с пожилой матерью и периодически уносит из дома ценные вещи для дальнейшей продажи и покупки алкоголя, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Телевизор стоимостью более трёх тысяч рублей возвращен владелице.

