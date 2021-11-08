В Бурятии мать заявила на сына-вора в полицию

Алкоголик украл телевизор
Жительница посёлка Онохой в Бурятии подала заявление в полицию о краже телевизора. Пожилая женщина рассказала, что её злоупотребляющий спиртным сын украл у неё телевизор, чтобы продать.
Мужчину с украденным телевизором обнаружили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии возле комиссионного магазина. Он пытался убежать, но был задержан и доставлен в отдел полиции.
- Неработающий 37-летний мужчина живёь вместе с пожилой матерью и периодически уносит из дома ценные вещи для дальнейшей продажи и покупки алкоголя, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Телевизор стоимостью более трёх тысяч рублей возвращен владелице.
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Происшествия, Фото:
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