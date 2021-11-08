Убийца выбросила нож в выгребную яму
44-летняя жительница Заиграевского района Бурятии отправится в колонию на семь лет за убийство мужчины после разрыва отношений.
Женщина жила в селе Илька. 26 июня 2021 года в течение дня она употребляла спиртные напитки. Вечером же пришла в дом к знакомой, где застала бывшего сожителя, с которым совсем недавно рассталась.
Бывшие возлюбленные начали выяснять отношения и поссорились. Тогда женщина схватила нож и нанесла им удар в грудь мужчине.
После она убежала домой, где избавилась от орудия преступления, бросив нож в выгребную яму. Её бывший сожитель от полученных травм скончался на месте.
- Приговором суда женщине назначено 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Жительница Бурятии убила мужчину после разрыва отношений
Происшествия, Фото:
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