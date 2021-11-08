Тело мужчины обнаружили недалеко от затонувшего автомобиля
5 ноября на озере Иван в Читинском районе Забайкальского края под неокрепший лёд провалился автомобиль. На место выехали спасатели.
Рядом с затонувшим автомобилем нашли тело погибшего водителя.
Ведутся следственные мероприятия, сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
В Забайкалье на тонком льду погиб водитель
Происшествия, Фото:
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