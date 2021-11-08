В Забайкалье на тонком льду погиб водитель

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Тело мужчины обнаружили недалеко от затонувшего автомобиля



5 ноября на озере Иван в Читинском районе Забайкальского края под неокрепший лёд провалился автомобиль. На место выехали спасатели.



Рядом с затонувшим автомобилем нашли тело погибшего водителя.



Ведутся следственные мероприятия, сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

