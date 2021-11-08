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В Бурятии в замёрзшем доме нашли труп

В Бурятии в замёрзшем доме нашли труп
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Тревогу забили соседи умершего мужчины

7 ноября жители города Гусиноозёрск сообщили, что их пожилой сосед несколько дней не топит в доме печь и не выходит на связь. Мужчина не отвечал на телефонные звонки и не открывал соседям дверь.

На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вместе с сотрудниками полиции.

Спасатели с помощью специнструментов вскрыли дверь.

В доме был обнаружен мужчина без признаков жизни. Предполагается, что он умер несколько дней назад, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», в январе 2021 года в Кяхте мужчина и женщина замёрзли насмерть в квартире.
смерть

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