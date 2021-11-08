Смертельное ДТП произошло 4 ноября
С 4 по 7 ноября на дорогах Бурятии зарегистрировано 70 ДТП с механическими повреждениями. В том числе произошли четыре аварии, в которых три человека погибли, а пятеро получили травмы. Об этом сегодня сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», смертельное ДТП, унёсшее жизни трёх человек, произошло 4 ноября в Кабанском районе на федеральной трассе «Байкал». В столкновении «Тойоты Короллы» и «Хонды Фит» погибли супруги и их девятилетняя дочь.
На дорогах республики в праздничные дни инспекторы ДПС выявили 1586 нарушений ПДД. В том числе задержаны 58 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 14 человек за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и девять автомобилистов – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.
В праздничные дни на дорогах Бурятии погибли три человека
Происшествия, Фото:
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