Житель Иркутской области едва не утонул, сокращая путь через реку

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Провалившегося под лёд мужчину вовремя заметили очевидцы



7 ноября в городе Киренск Иркутской области на реке Лена в районе паромной переправы «микрорайон Пролетарский - город Киренск» 35-летний мужчина провалился под лёд. Мужчина хотел сократить путь, однако хрупкий лёд (5-7 сантиметров) не выдержал веса человека и разрушился.



Тонущего мужчину заметили очевидцы и позвонили спасателям.



- На реке Лене в черте Киренска лёд встал, но его толщина не выдерживает никакой критики и не позволяет пока оборудовать пешеходные ледовые переходы, связывающие островную часть города с микрорайонами. Но из года в год мы наблюдаем повторяющуюся картину: местные жители в период ледостава вопреки требованиям безопасности самовольно переходят по льду. Для предотвращения происшествий, связанных с провалом людей, в потенциально опасных местах организовано дежурство спасателей. Мужчине крупно повезло - спасательный пост находился неподалёку, и на помощь пришли наши сотрудники со специальным оборудованием достаточно быстро. Глубина в месте провала – до четырёх метров. Был подан спасательный линь, с его помощью удалось подтянуть пострадавшего к берегу. Там его передали врачам скорой помощи в удовлетворительном состоянии, - сообщил начальник Северного поисково-спасательного отряда (город Киренск) ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Георгий Агафонов.



Местных жителей, желающих сократить путь, не смущают промоины, трещины и вероятность оказаться в воде. Специалисты просят обращать внимание на установленные запрещающие знаки и информационные аншлаги, предупреждающие об опасности, и не допускать выходов и выездов на лёд вне пеших ледовых переходов и переправ.



На реках Иркутской области продолжаются процессы ледообразования. Ледостав наблюдается на Лене в районе города Киренск и на реке Бирюсе в районе Бирюсинска. На реке Лене в районе Качуга – забереги - 80%, шугоход – 40%, в районе Жигалово – забереги – 50%, шугоход 50%, в районе Усть-Кута – забереги – 10%, шугоход – 40%. На реке Киренге в районе Казачинского - забереги - 30 %, шугоход - 60%. На реке Витим в районе Бодайбо – забереги- 20%, шугоход - 100%.



В ближайшие время на реках области ожидается усиление процессов ледообразования, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

