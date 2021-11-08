 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 ноября

07 ноября

Популярное

Житель Иркутской области едва не утонул, сокращая путь через реку

Житель Иркутской области едва не утонул, сокращая путь через реку
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Провалившегося под лёд мужчину вовремя заметили очевидцы

7 ноября в городе Киренск Иркутской области на реке Лена в районе паромной переправы «микрорайон Пролетарский - город Киренск» 35-летний мужчина провалился под лёд. Мужчина хотел сократить путь, однако хрупкий лёд (5-7 сантиметров) не выдержал веса человека и разрушился.

Тонущего мужчину заметили очевидцы и позвонили спасателям.

- На реке Лене в черте Киренска лёд встал, но его толщина не выдерживает никакой критики и не позволяет пока оборудовать пешеходные ледовые переходы, связывающие островную часть города с микрорайонами. Но из года в год мы наблюдаем повторяющуюся картину: местные жители в период ледостава вопреки требованиям безопасности самовольно переходят по льду. Для предотвращения происшествий, связанных с провалом людей, в потенциально опасных местах организовано дежурство спасателей. Мужчине крупно повезло - спасательный пост находился неподалёку, и на помощь пришли наши сотрудники со специальным оборудованием достаточно быстро. Глубина в месте провала – до четырёх метров. Был подан спасательный линь, с его помощью удалось подтянуть пострадавшего к берегу. Там его передали врачам скорой помощи в удовлетворительном состоянии, - сообщил начальник Северного поисково-спасательного отряда (город Киренск) ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Георгий Агафонов.

Местных жителей, желающих сократить путь, не смущают промоины, трещины и вероятность оказаться в воде. Специалисты просят обращать внимание на установленные запрещающие знаки и информационные аншлаги, предупреждающие об опасности, и не допускать выходов и выездов на лёд вне пеших ледовых переходов и переправ.

На реках Иркутской области продолжаются процессы ледообразования. Ледостав наблюдается на Лене в районе города Киренск и на реке Бирюсе в районе Бирюсинска. На реке Лене в районе Качуга – забереги - 80%, шугоход – 40%, в районе Жигалово – забереги – 50%, шугоход 50%, в районе Усть-Кута – забереги – 10%, шугоход – 40%. На реке Киренге в районе Казачинского - забереги - 30 %, шугоход - 60%. На реке Витим в районе Бодайбо – забереги- 20%, шугоход - 100%.

В ближайшие время на реках области ожидается усиление процессов ледообразования, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
лед

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Екатеринбурге задержали шамана из Улан-Удэ
В Екатеринбурге задержали шамана из Улан-Удэ
Происшествия, 08.11.2021
Сначала задержанного мужчину приняли за якутского шамана Александра Габышева
В Улан-Удэ образовалась пробка из трамваев
В Улан-Удэ образовалась пробка из трамваев
Происшествия, 08.11.2021
Трамваи простояли около 10 минут  
В Улан-Удэ на «зебре» сбили школьницу
В Улан-Удэ на «зебре» сбили школьницу
Происшествия, 07.11.2021
Девочка была госпитализирована
В Тункинском районе Бурятии горел жилой дом
В Тункинском районе Бурятии горел жилой дом
Происшествия, 06.11.2021
Ещё один дом пожарные спасли в пригороде Улан-Удэ
Обиженный иркутянин поджёг дачу экс-супруги
Обиженный иркутянин поджёг дачу экс-супруги
Происшествия, 06.11.2021
К преступлению его привела ссора с бывшей женой
Продолжается расследование крушения Ан-12 под Иркутском
Продолжается расследование крушения Ан-12 под Иркутском
Происшествия, 06.11.2021
Жертвами авиационного происшествия стали 9 человек
Жители Иркутской области пострадали от неисправного оборудования
Жители Иркутской области пострадали от неисправного оборудования
Происшествия, 06.11.2021
Полицейские отмечают, что с наступлением холодов подобные случаи далеко не редки
В Улан-Удэ день рождения закончился убийством
В Улан-Удэ день рождения закончился убийством
Происшествия, 06.11.2021
В преступлении подозревают сожительницу именинника
В Братске обвиняемый в ДТП с погибшим предстанет перед судом
В Братске обвиняемый в ДТП с погибшим предстанет перед судом
Происшествия, 05.11.2021
Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет
Друзья забайкальца уговорили его на кражу вместо угона
Друзья забайкальца уговорили его на кражу вместо угона
Происшествия, 05.11.2021
В Борзе сотрудники полиции установили подозреваемых в угоне автомобиля и краже имущества
Житель Иркутска вместо свидания лишился денег
Житель Иркутска вместо свидания лишился денег
Происшествия, 05.11.2021
Мошенники похитили деньги повара, пытавшегося оплатить встречу с девушкой
В Бурятии пожарные не допустили уничтожения дома
В Бурятии пожарные не допустили уничтожения дома
Происшествия, 05.11.2021
Сгорела крыша, а также повреждена котельная
В Иркутской области женщина перевела мошенникам более 3 миллионов
В Иркутской области женщина перевела мошенникам более 3 миллионов
Происшествия, 05.11.2021
Жительницу Усть-Кута убедили взять кредит и перевести деньги аферистам
В ДТП на трассе «Байкал» в Бурятии погибла вся семья
В ДТП на трассе «Байкал» в Бурятии погибла вся семья
Происшествия, 04.11.2021
Число жертв страшного ДТП выросло до трёх

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^