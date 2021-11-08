В Улан-Удэ образовалась пробка из трамваев

Трамваи простояли около 10 минут



Утром 8 ноября в Улан-Удэ между остановками «Ул. Геологическая» и «Ул. Бабушкина» встало трамвайное движение. В «пробке» встали несколько вагонов, двое из которых были с людьми.



В МУП «Управление трамвая» «Байкал-Daily» пояснили, что причиной остановки послужила рядовая поломка. Задержка вагонов не превысила 10 минут.

