Ещё один дом пожарные спасли в пригороде Улан-Удэ
Вечером 5 ноября произошёл пожар в двухэтажном жилом доме в селе Галбай Тункинского района Бурятии. На момент прибытия пожарных 10-го Тункинского отряда ГПС РБ строение было охвачено огнём. К тушению пожара были привлечены подразделения двух пожарных частей – сёл Аршан и Кырен. На ликвидацию открытого горения потребовалось около двух часов.
В результате пожара полностью сгорели второй этаж и крыша дома на площади 120 кв. м. Вероятной причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Предположительно, по этой же причине вчера произошло ещё три пожара: горели гараж, вагончик с пристроем и баня.
Ещё один пожар случился вчера, 5 ноября, в посёлке Сужа Иволгинского района республики: в одном из домов загорелись сени. На момент прибытия пожарных горела кровля пристроя, была угроза распространения огня на основные конструкции жилого дома.
К ликвидации возгорания и его последствий были привлечены пожарные ПСЧ-73 ГУ МЧС России по РБ и 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ. Открытое горение было ликвидировано за 9 минут. В результате пожара сгорела крыша сеней, повреждены полы на общей площади 12 кв. м. Уничтожения основных конструкций дома не допущено. Вероятно, причиной пожара послужила неосторожность при курении, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В Тункинском районе Бурятии горел жилой дом
Происшествия, Фото:
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