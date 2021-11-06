 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 ноября

05 ноября

Популярное

Обиженный иркутянин поджёг дачу экс-супруги

Обиженный иркутянин поджёг дачу экс-супруги
Происшествия,  Фото:пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области
К преступлению его привела ссора с бывшей женой

В Ангарске сотрудники полиции задержали предполагаемого поджигателя чужого имущества.

Ночью 5 ноября в дежурную часть поступило сообщение о возгорании дачного дома, расположенного в одном из садовых товариществ. Прибывшие на место пожара пожарные не дали огню распространиться на соседние постройки, однако само воспламенившееся строение сгорело полностью.

Спустя некоторое время предполагаемый виновник был установлен. 41-летний иркутянин пояснил, что поджёг дачу, принадлежащую бывшей жене при помощи канистры с бензином. Свой поступок мужчина объяснил обидой после ссоры с экс-супругой.

- По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение имущества, совершенное путём поджога), - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Поджог пожар Иркутская область Ангарск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Обиженный иркутянин поджёг дачу экс-супруги
Обиженный иркутянин поджёг дачу экс-супруги
Происшествия, 06.11.2021
К преступлению его привела ссора с бывшей женой
Продолжается расследование крушения Ан-12 под Иркутском
Продолжается расследование крушения Ан-12 под Иркутском
Происшествия, 06.11.2021
Жертвами авиационного происшествия стали 9 человек
Жители Иркутской области пострадали от неисправного оборудования
Жители Иркутской области пострадали от неисправного оборудования
Происшествия, 06.11.2021
Полицейские отмечают, что с наступлением холодов подобные случаи далеко не редки
В Улан-Удэ день рождения закончился убийством
В Улан-Удэ день рождения закончился убийством
Происшествия, 06.11.2021
В преступлении подозревают сожительницу именинника
В Братске обвиняемый в ДТП с погибшим предстанет перед судом
В Братске обвиняемый в ДТП с погибшим предстанет перед судом
Происшествия, 05.11.2021
Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет
Друзья забайкальца уговорили его на кражу вместо угона
Друзья забайкальца уговорили его на кражу вместо угона
Происшествия, 05.11.2021
В Борзе сотрудники полиции установили подозреваемых в угоне автомобиля и краже имущества
Житель Иркутска вместо свидания лишился денег
Житель Иркутска вместо свидания лишился денег
Происшествия, 05.11.2021
Мошенники похитили деньги повара, пытавшегося оплатить встречу с девушкой
В Бурятии пожарные не допустили уничтожения дома
В Бурятии пожарные не допустили уничтожения дома
Происшествия, 05.11.2021
Сгорела крыша, а также повреждена котельная
В Иркутской области женщина перевела мошенникам более 3 миллионов
В Иркутской области женщина перевела мошенникам более 3 миллионов
Происшествия, 05.11.2021
Жительницу Усть-Кута убедили взять кредит и перевести деньги аферистам
В ДТП на трассе «Байкал» в Бурятии погибла вся семья
В ДТП на трассе «Байкал» в Бурятии погибла вся семья
Происшествия, 04.11.2021
Число жертв страшного ДТП выросло до трёх
На трассе в Бурятии в ДТП погибли женщина и ребёнок
На трассе в Бурятии в ДТП погибли женщина и ребёнок
Происшествия, 04.11.2021
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия
В Иркутской области в ночном ДТП погибли два человека
В Иркутской области в ночном ДТП погибли два человека
Происшествия, 04.11.2021
За рулём иномарки находился нетрезвый водитель без прав
На предприятии в Братске пострадали два инженера
На предприятии в Братске пострадали два инженера
Происшествия, 04.11.2021
Инженеры проводили проверку кислородного оборудования 
В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
Происшествия, 04.11.2021
Женщина получила травмы 
Под Иркутском разбился самолёт Ан-12
Под Иркутском разбился самолёт Ан-12
Происшествия, 03.11.2021
По предварительным данным, погибли семь человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^