К преступлению его привела ссора с бывшей женой
В Ангарске сотрудники полиции задержали предполагаемого поджигателя чужого имущества.
Ночью 5 ноября в дежурную часть поступило сообщение о возгорании дачного дома, расположенного в одном из садовых товариществ. Прибывшие на место пожара пожарные не дали огню распространиться на соседние постройки, однако само воспламенившееся строение сгорело полностью.
Спустя некоторое время предполагаемый виновник был установлен. 41-летний иркутянин пояснил, что поджёг дачу, принадлежащую бывшей жене при помощи канистры с бензином. Свой поступок мужчина объяснил обидой после ссоры с экс-супругой.
- По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение имущества, совершенное путём поджога), - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Обиженный иркутянин поджёг дачу экс-супруги
Происшествия, Фото:
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