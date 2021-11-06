Обиженный иркутянин поджёг дачу экс-супруги

Происшествия, Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

К преступлению его привела ссора с бывшей женой



В Ангарске сотрудники полиции задержали предполагаемого поджигателя чужого имущества.



Ночью 5 ноября в дежурную часть поступило сообщение о возгорании дачного дома, расположенного в одном из садовых товариществ. Прибывшие на место пожара пожарные не дали огню распространиться на соседние постройки, однако само воспламенившееся строение сгорело полностью.



Спустя некоторое время предполагаемый виновник был установлен. 41-летний иркутянин пояснил, что поджёг дачу, принадлежащую бывшей жене при помощи канистры с бензином. Свой поступок мужчина объяснил обидой после ссоры с экс-супругой.



- По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение имущества, совершенное путём поджога), - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

