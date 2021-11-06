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Продолжается расследование крушения Ан-12 под Иркутском

Продолжается расследование крушения Ан-12 под Иркутском
Происшествия,  Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Жертвами авиационного происшествия стали 9 человек

В Иркутской области на месте крушения Ан-12 следственная группа проводит осмотр места происшествия и разрушенных частей воздушного судна. Об этом рассказали 5 ноября на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС). Для обеспечения следственных действий на месте остаётся сводная группировка в количестве 21 человека и шести единиц техники. Подготовлен подъезд к месту крушения.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, по месту жительства родственников погибших, которые являются гражданами Российской Федерации, ведётся забор генетического материала. Кроме этого, проводится экспертиза найденных останков тел погибших и идентификация их родственников.

На сегодняшний день есть информация о желании семи родных жертв авиакатастрофы приехать в Иркутск. По прибытию будет обеспечено их сопровождение психологами. Для их размещения уже подготовлена гостиница. Более подробная информация по прибытию в областной центр родственников погибших будет известна после готовности результатов генетической экспертизы.

Представитель авиакомпании «Гродно» вылетает сегодня из Минска в Иркутск. Прибудут представители комиссии по обеспечению авиационной безопасности, безопасности полётов гражданской авиации.

Напомним, что в самолет Ан-12 белорусской авиакомпании 3 ноября пропал с радаров в 19:47 местного времени, уходя на второй круг при заходе на посадку в аэропорт Иркутска. Воздушное судно следовало из Якутска. В результате авиационного происшествия погибло 7 членов экипажа и 2 человека сопровождающих груз, из них четверо погибших являлись гражданами Российской Федерации, трое – гражданами Белоруссии и двое – гражданами Украины. 
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