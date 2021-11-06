Полицейские отмечают, что с наступлением холодов подобные случаи далеко не редки
5 ноября на севере Иркутской области за сутки было зарегистрировано 3 пожара в жилых домах. Все они связаны с неисправностью используемого владельцами оборудования.
Так, на одной из улиц микрорайона «Гидростроитель» города Братск загорелся двухэтажный дом. По предварительной информации возгорание возникло из-за дефекта кирпичной печи. Пытаясь справиться с огнем, владелец жилища получил ожоги. Прибывшие на место сотрудники МЧС не позволили огню перекинуться на соседние постройки, однако само воспламенившееся деревянное строение сгорело полностью.
Частичные повреждения получил дом, загоревшийся по аналогичной причине в другом районе Братска. На этот раз пострадало только имущество.
В третьем случае, гражданина доставили в больницу с термическими ожогами кипятком. По основной версии, мужчина своевременно не устранил течь, образовавшуюся в домашней системе водяного отопления. В результате чего котел с горячей водой взорвался. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Жители Иркутской области пострадали от неисправного оборудования
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 06.11.2021
В преступлении подозревают сожительницу именинника
Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет
В Борзе сотрудники полиции установили подозреваемых в угоне автомобиля и краже имущества
Мошенники похитили деньги повара, пытавшегося оплатить встречу с девушкой
Сгорела крыша, а также повреждена котельная
Жительницу Усть-Кута убедили взять кредит и перевести деньги аферистам
Число жертв страшного ДТП выросло до трёх
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия
За рулём иномарки находился нетрезвый водитель без прав
Инженеры проводили проверку кислородного оборудования
Женщина получила травмы
По предварительным данным, погибли семь человек
На нарушителей были составлены акты
Дело о ложном доносе передано в суд
Пьяная грабительница брызнула в лицо продавцу из газового баллончика