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Жители Иркутской области пострадали от неисправного оборудования

Жители Иркутской области пострадали от неисправного оборудования
Происшествия,  Фото:пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Полицейские отмечают, что с наступлением холодов подобные случаи далеко не редки

5 ноября на севере Иркутской области за сутки было зарегистрировано 3 пожара в жилых домах. Все они связаны с неисправностью используемого владельцами оборудования.

Так, на одной из улиц микрорайона «Гидростроитель» города Братск загорелся двухэтажный дом. По предварительной информации возгорание возникло из-за дефекта кирпичной печи. Пытаясь справиться с огнем, владелец жилища получил ожоги. Прибывшие на место сотрудники МЧС не позволили огню перекинуться на соседние постройки, однако само воспламенившееся деревянное строение сгорело полностью.

Частичные повреждения получил дом, загоревшийся по аналогичной причине в другом районе Братска. На этот раз пострадало только имущество.

В третьем случае, гражданина доставили в больницу с термическими ожогами кипятком. По основной версии, мужчина своевременно не устранил течь, образовавшуюся в домашней системе водяного отопления. В результате чего котел с горячей водой взорвался. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Иркутская область пожар

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