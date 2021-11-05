 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 ноября

04 ноября

Популярное

В Братске обвиняемый в ДТП с погибшим предстанет перед судом

В Братске обвиняемый в ДТП с погибшим предстанет перед судом
Происшествия,  Фото:пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет

В Иркутской области следственным отделом СЧ СУ межмуниципального управления МВД России «Братское» окончено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла женщина. Трагическое ДТП произошло в августе текущего года в жилом районе Порожский.

Следствие установило, что обвиняемый, управляя автомашиной Тойота Камри и двигаясь с превышением скорости, выехал на встречную полосу, где столкнулся с«Тойотой Калдиной, которую от удара отбросило в кювет. От полученных в результате автоаварии травм 71-летняя пассажирка второй иномарки скончалась. Предполагаемый виновник ДТП не пострадал. Освидетельствование показало, что он находился в наркотическом опьянении.

Материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступления – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, – с утверждённым прокурором Братска обвинительным заключением были направлены в суд для принятия решения по существу. 32-летнему жителю Братского района грозит лишение свободы на срок до 12 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
ДТП смерть Братск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Друзья забайкальца уговорили его на кражу вместо угона
Друзья забайкальца уговорили его на кражу вместо угона
Происшествия, 05.11.2021
В Борзе сотрудники полиции установили подозреваемых в угоне автомобиля и краже имущества
Житель Иркутска вместо свидания лишился денег
Житель Иркутска вместо свидания лишился денег
Происшествия, 05.11.2021
Мошенники похитили деньги повара, пытавшегося оплатить встречу с девушкой
В Бурятии пожарные не допустили уничтожения дома
В Бурятии пожарные не допустили уничтожения дома
Происшествия, 05.11.2021
Сгорела крыша, а также повреждена котельная
В Иркутской области женщина перевела мошенникам более 3 миллионов
В Иркутской области женщина перевела мошенникам более 3 миллионов
Происшествия, 05.11.2021
Жительницу Усть-Кута убедили взять кредит и перевести деньги аферистам
В ДТП на трассе «Байкал» в Бурятии погибла вся семья
В ДТП на трассе «Байкал» в Бурятии погибла вся семья
Происшествия, 04.11.2021
Число жертв страшного ДТП выросло до трёх
На трассе в Бурятии в ДТП погибли женщина и ребёнок
На трассе в Бурятии в ДТП погибли женщина и ребёнок
Происшествия, 04.11.2021
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия
В Иркутской области в ночном ДТП погибли два человека
В Иркутской области в ночном ДТП погибли два человека
Происшествия, 04.11.2021
За рулём иномарки находился нетрезвый водитель без прав
На предприятии в Братске пострадали два инженера
На предприятии в Братске пострадали два инженера
Происшествия, 04.11.2021
Инженеры проводили проверку кислородного оборудования 
В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
Происшествия, 04.11.2021
Женщина получила травмы 
Под Иркутском разбился самолёт Ан-12
Под Иркутском разбился самолёт Ан-12
Происшествия, 03.11.2021
По предварительным данным, погибли семь человек
В Забайкалье работали закрытые магазины и кафе
В Забайкалье работали закрытые магазины и кафе
Происшествия, 03.11.2021
На нарушителей были составлены акты
Ангарчанка пошла на разбой ради сигарет и коньянка
Ангарчанка пошла на разбой ради сигарет и коньянка
Происшествия, 03.11.2021
Пьяная грабительница брызнула в лицо продавцу из газового баллончика
В Бурятии назвали одну из главных причин пожаров
В Бурятии назвали одну из главных причин пожаров
Происшествия, 03.11.2021
За неделю зафиксировано более 90 пожаров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^