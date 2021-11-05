В Братске обвиняемый в ДТП с погибшим предстанет перед судом

Происшествия, Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет



В Иркутской области следственным отделом СЧ СУ межмуниципального управления МВД России «Братское» окончено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла женщина. Трагическое ДТП произошло в августе текущего года в жилом районе Порожский.



Следствие установило, что обвиняемый, управляя автомашиной Тойота Камри и двигаясь с превышением скорости, выехал на встречную полосу, где столкнулся с«Тойотой Калдиной, которую от удара отбросило в кювет. От полученных в результате автоаварии травм 71-летняя пассажирка второй иномарки скончалась. Предполагаемый виновник ДТП не пострадал. Освидетельствование показало, что он находился в наркотическом опьянении.



Материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступления – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, – с утверждённым прокурором Братска обвинительным заключением были направлены в суд для принятия решения по существу. 32-летнему жителю Братского района грозит лишение свободы на срок до 12 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

