Мошенники похитили деньги повара, пытавшегося оплатить встречу с девушкой
В Иркутской области несколько дней назад в полицию обратился работник пиццерии. Он рассказал полицейским, что мошенница похитила у него 20 тысяч рублей.
Полицейские установили, что в сети Интернет заявитель нашёл объявление, в котором предлагалось свидание с почасовой оплатой. Созвонившись по указанному номеру, по просьбе собеседницы он отправился к банковскому терминалу и перевёл на указанный ей счёт 3 тысячи рублей, рассчитывая на двухчасовое общение. Однако после этого девушка заявила о необходимости оплаты «страховки», обещая в последующем вернуть сумму. Следуя её указаниям, работник общепита двумя платежами перевел ещё 7 и 10 тысяч рублей, после чего незнакомка перестала отвечать на звонки.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сыщики установили, что аферистка разговаривала с заявителем по номеру телефона, зарегистрированному в Пензенской области.
Это не первый случай обмана при похожих обстоятельствах. С начала этого года аналогичные происшествия случались в городах Иркутск, Братск и Слюдянка. В большинстве фактов мужчины переводили злоумышленницам от 5 до 45 тысяч рублей, а москвич, в феврале этого года оказавшийся в городе Слюдянка, перевёл более 230 тысяч рублей.
Всего с начала этого года по аналогичной схеме в области обмануты не менее 12 мужчин, у которых суммарно похищено 430 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Житель Иркутска вместо свидания лишился денег
Происшествия, Фото:
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