В Бурятии пожарные не допустили уничтожения дома

Происшествия, Фото: пресс-служба РА ГО и ЧС

Сгорела крыша, а также повреждена котельная



Сегодня утром, 5 ноября, поступило сообщение о загорании жилого дома в посёлке Ильинка Прибайкальского района Бурятии. На момент прибытия пожарных 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ горела крыша строения. Жильцы эвакуировались до прибытия пожарных.



Ликвидация возгорания осложнялась сильным ветром. В результате пожара сгорела крыша жилого дома, повреждено помещение котельной, уничтожения основных конструкций дома не допущено. Причина пожара устанавливается.



Кроме этого, вчера, 4 ноября, в городе Закаменск произошло загорание бани. На момент прибытия пожарных 4-го Закаменского отряда ГПС РБ из-под кровли строения шёл дым. Открытое горение было оперативно ликвидировано.



В результате пожара сгорели опилки, использовавшиеся в качестве утеплителя кровли бани, на небольшой площади. Уничтожения строения не допущено. Вероятно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



