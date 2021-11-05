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В Бурятии пожарные не допустили уничтожения дома

В Бурятии пожарные не допустили уничтожения дома
Происшествия,  Фото:пресс-служба РА ГО и ЧС
Сгорела крыша, а также повреждена котельная

Сегодня утром, 5 ноября, поступило сообщение о загорании жилого дома в посёлке Ильинка Прибайкальского района Бурятии. На момент прибытия пожарных 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ горела крыша строения. Жильцы эвакуировались до прибытия пожарных.

Ликвидация возгорания осложнялась сильным ветром. В результате пожара сгорела крыша жилого дома, повреждено помещение котельной, уничтожения основных конструкций дома не допущено. Причина пожара устанавливается.

Кроме этого, вчера, 4 ноября, в городе Закаменск произошло загорание бани. На момент прибытия пожарных 4-го Закаменского отряда ГПС РБ из-под кровли строения шёл дым. Открытое горение было оперативно ликвидировано.

В результате пожара сгорели опилки, использовавшиеся в качестве утеплителя кровли бани, на небольшой площади. Уничтожения строения не допущено. Вероятно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Бурятия пожарные пожар

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