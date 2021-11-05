В Иркутской области женщина перевела мошенникам более 3 миллионов

Жительницу Усть-Кута убедили взять кредит и перевести деньги аферистам
В городе Усть-Кут Иркутской области сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах мошенничества, в результате которого местная жительница лишилась крупной суммы денежных средств.
На днях потерпевшей позвонила якобы сотрудница банка и сообщила, что на её имя одобрен кредит в размере 5 миллионов рублей. Узнав, что женщина заявок на кредиты не подавала, аферистка убедила её, что таким образом действуют злоумышленники. Для сохранности денежных средств необходимо незамедлительно оформить заём, обналичить его и осуществить перевод на «безопасный счёт». Выполнив все указания лжебанкиров, заявительница лишилась кредитных средств и обратилась за помощью в полицию.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области по информации МО МВД России «Усть-Кутский».
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Происшествия, Фото:
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