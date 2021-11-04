В Иркутской области в ночном ДТП погибли два человека

За рулём иномарки находился нетрезвый водитель без прав
Сегодня ночью, в посёлке Магистральный в Казачинско-Ленском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. Здесь столкнулись автомобили «Тойота Аллион» и «ВАЗ 2104».
В результате произошедшего 28-летний водитель и 38-летняя пассажирка отечественной легковушки скончались на месте.
- Автоинспекторы выяснили, что за рулём иномарки находился 40-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения. Кроме этого, освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
За рулём иномарки находился нетрезвый водитель без прав
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