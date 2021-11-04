На предприятии в Братске пострадали два инженера

Инженеры проводили проверку кислородного оборудования



В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту нарушения правил охраны труда на предприятии «АэроБратск», то есть по ч. 1 ст. 143 УК РФ.



Предварительно установлено, что утром 3 ноября в приборной лаборатории, находящейся в здании авиационно-технического комплекса ПАО «АэроБратск», два инженера приборного оборудования проводили плановую проверку кислородного оборудования. В ходе проверки при подключении кислородного баллона к авиационному прибору произошёл разрыв шланга высокого давления и его возгорание.



В результате инженеры получили ожоги лица, шеи и рук. Бригадой скорой медицинской помощи они госпитализированы в лечебное учреждение Братска.



- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.



В ходе проверки будет дана оценка, как действиям инженеров, так и должностных лиц, отвечающих за соблюдение техники безопасности на предприятии.

