Инженеры проводили проверку кислородного оборудования
В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту нарушения правил охраны труда на предприятии «АэроБратск», то есть по ч. 1 ст. 143 УК РФ.
Предварительно установлено, что утром 3 ноября в приборной лаборатории, находящейся в здании авиационно-технического комплекса ПАО «АэроБратск», два инженера приборного оборудования проводили плановую проверку кислородного оборудования. В ходе проверки при подключении кислородного баллона к авиационному прибору произошёл разрыв шланга высокого давления и его возгорание.
В результате инженеры получили ожоги лица, шеи и рук. Бригадой скорой медицинской помощи они госпитализированы в лечебное учреждение Братска.
- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
В ходе проверки будет дана оценка, как действиям инженеров, так и должностных лиц, отвечающих за соблюдение техники безопасности на предприятии.
На предприятии в Братске пострадали два инженера
Происшествия, Фото:
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