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На предприятии в Братске пострадали два инженера

На предприятии в Братске пострадали два инженера
Происшествия,  Фото:zapsib-sut.sledcom.ru
Инженеры проводили проверку кислородного оборудования

В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту нарушения правил охраны труда на предприятии «АэроБратск», то есть по ч. 1 ст. 143 УК РФ.

Предварительно установлено, что утром 3 ноября в приборной лаборатории, находящейся в здании авиационно-технического комплекса ПАО «АэроБратск», два инженера приборного оборудования проводили плановую проверку кислородного оборудования. В ходе проверки при подключении кислородного баллона к авиационному прибору произошёл разрыв шланга высокого давления и его возгорание.

В результате инженеры получили ожоги лица, шеи и рук. Бригадой скорой медицинской помощи они госпитализированы в лечебное учреждение Братска.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В ходе проверки будет дана оценка, как действиям инженеров, так и должностных лиц, отвечающих за соблюдение техники безопасности на предприятии.  
Иркутская область

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