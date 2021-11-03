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Под Иркутском разбился самолёт Ан-12

Под Иркутском разбился самолёт Ан-12
Происшествия,  Фото:МЧС РФ
По предварительным данным, погибли семь человек

Вечером 3 ноября под Иркутском в районе села Пивовариха потерпел крушение грузовой самолёт Ан-12. Самолёт следовал по маршруту Якутск-Иркутск.

По предварительной информации, на борту находились семь человек – пять членов экипажа и два пассажира, все погибли. «Известия» сообщают, что тела пяти погибших обнаружены.

Спасатели обнаружили место падения Ан-12. Известно, что воздушное судно загорелось.

- Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, приступили к поискам людей и ликвидации пожара. Происходило горение самолёта на площади 10 квадратных метров и разлившегося топлива на площади 300 квадратных метров. На месте работают 46 человек и 17 единиц техники, - сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

РИА Новости передаёт, что самолёт принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно». «При заходе на посадку экипаж запросил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь пропала», - уточняет издание.

Telegram-канал Mash опубликовал список погибших. Согласно его данным, членами экипажа были граждане России, Белоруссии и Украины.

По факту крушения Ан-12 возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации самолёта.
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