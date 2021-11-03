Под Иркутском разбился самолёт Ан-12

Происшествия, Фото: МЧС РФ

По предварительным данным, погибли семь человек



Вечером 3 ноября под Иркутском в районе села Пивовариха потерпел крушение грузовой самолёт Ан-12. Самолёт следовал по маршруту Якутск-Иркутск.



По предварительной информации, на борту находились семь человек – пять членов экипажа и два пассажира, все погибли. «Известия» сообщают, что тела пяти погибших обнаружены.



Спасатели обнаружили место падения Ан-12. Известно, что воздушное судно загорелось.



- Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, приступили к поискам людей и ликвидации пожара. Происходило горение самолёта на площади 10 квадратных метров и разлившегося топлива на площади 300 квадратных метров. На месте работают 46 человек и 17 единиц техники, - сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.



РИА Новости передаёт, что самолёт принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно». «При заходе на посадку экипаж запросил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь пропала», - уточняет издание.



Telegram-канал Mash опубликовал список погибших. Согласно его данным, членами экипажа были граждане России, Белоруссии и Украины.



По факту крушения Ан-12 возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации самолёта.

