По предварительным данным, погибли семь человек
Вечером 3 ноября под Иркутском в районе села Пивовариха потерпел крушение грузовой самолёт Ан-12. Самолёт следовал по маршруту Якутск-Иркутск.
По предварительной информации, на борту находились семь человек – пять членов экипажа и два пассажира, все погибли. «Известия» сообщают, что тела пяти погибших обнаружены.
Спасатели обнаружили место падения Ан-12. Известно, что воздушное судно загорелось.
- Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, приступили к поискам людей и ликвидации пожара. Происходило горение самолёта на площади 10 квадратных метров и разлившегося топлива на площади 300 квадратных метров. На месте работают 46 человек и 17 единиц техники, - сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
РИА Новости передаёт, что самолёт принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно». «При заходе на посадку экипаж запросил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь пропала», - уточняет издание.
Telegram-канал Mash опубликовал список погибших. Согласно его данным, членами экипажа были граждане России, Белоруссии и Украины.
По факту крушения Ан-12 возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации самолёта.
Под Иркутском разбился самолёт Ан-12
Происшествия, Фото:
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