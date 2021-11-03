Дело о ложном доносе передано в суд
В Забайкальском крае 38-летняя жительница закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) посёлок Горный обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления.
11 сентября она обратилась в полицию с заявлением о краже 22 тысяч рублей с банковской карты её супруга.
Будучи предупреждённой об уголовной ответственности за ложный донос, женщина при проверке её заявления настаивала на своих показаниях о якобы совершенной неизвестными краже. Однако в действительности 10 сентября женщина сама сняла через банкомат деньги с карты супруга без его согласия, чтобы потратить.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Улетовский районный суд.
Максимальное наказание по этой статье – до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Забайкалка потратила деньги мужа и заявила, что их украли
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дело о ложном доносе передано в суд
У стен колонии поймали арбалетчика
Женщина силой отобрала продукты у знакомой пенсионерки
Следователи предполагают, что мужчине внезапно стало плохо
Кражу раскрыли в течение суток
Неравнодушный прохожий удерживал преступника до прибытия полицейских
Столкнулись «Филдер» и большегруз
Женщина спрятала дрожжи в какао
Общий ущерб превысил 2,2 миллиона рублей
Вместо того, чтобы звонить в полицию, девушка накинулась на мужчину
Подозреваемую в мошенничестве объявила в розыск полиция
Сперва и вовсе поступил сигнал о том, что уроженец Бурятии похитил девушку
Причиной пожара назван поджог
Женщину от насильника спас водитель «скорой»
Последний пожар произошёл на улице Борсоева