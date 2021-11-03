Забайкалка потратила деньги мужа и заявила, что их украли

Дело о ложном доносе передано в суд



В Забайкальском крае 38-летняя жительница закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) посёлок Горный обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления.



11 сентября она обратилась в полицию с заявлением о краже 22 тысяч рублей с банковской карты её супруга.



Будучи предупреждённой об уголовной ответственности за ложный донос, женщина при проверке её заявления настаивала на своих показаниях о якобы совершенной неизвестными краже. Однако в действительности 10 сентября женщина сама сняла через банкомат деньги с карты супруга без его согласия, чтобы потратить.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Улетовский районный суд.



Максимальное наказание по этой статье – до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.







