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Забайкалка потратила деньги мужа и заявила, что их украли

Забайкалка потратила деньги мужа и заявила, что их украли
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Дело о ложном доносе передано в суд

В Забайкальском крае 38-летняя жительница закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) посёлок Горный обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

11 сентября она обратилась в полицию с заявлением о краже 22 тысяч рублей с банковской карты её супруга.

Будучи предупреждённой об уголовной ответственности за ложный донос, женщина при проверке её заявления настаивала на своих показаниях о якобы совершенной неизвестными краже. Однако в действительности 10 сентября женщина сама сняла через банкомат деньги с карты супруга без его согласия, чтобы потратить.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Улетовский районный суд.

Максимальное наказание по этой статье – до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



кража

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