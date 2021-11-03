Жительницу Бурятии едва не задушили из-за продуктов

Женщина силой отобрала продукты у знакомой пенсионерки



2 ноября в Бичурском районе 63-летняя жительница села Большой Луг сообщила в полицию, что стала жертвой грабежа. На неё напала 38-летняя знакомая, сообщили в МВД по Бурятии.



31 октября в гости к пенсионерке пришла её знакомая. Женщины планировали распить спиртное. Поскольку хозяйка дома из-за заболевания с трудом передвигается, она попросила гостью достать продукты для застолья.



Гостья, увидев в кухонном шкафу хозяйки продукты, решила забрать их себе. Она с силой схватила подругу за горло, требуя отдать ей продукты, но женщина ответила отказом.



Тогда грабительница сложила все продукты из шкафа в рюкзак и ушла.



Полицейские задержали нападавшую. Часть украденного изъята и возвращена пенсионерке.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

