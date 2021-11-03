Женщина силой отобрала продукты у знакомой пенсионерки
2 ноября в Бичурском районе 63-летняя жительница села Большой Луг сообщила в полицию, что стала жертвой грабежа. На неё напала 38-летняя знакомая, сообщили в МВД по Бурятии.
31 октября в гости к пенсионерке пришла её знакомая. Женщины планировали распить спиртное. Поскольку хозяйка дома из-за заболевания с трудом передвигается, она попросила гостью достать продукты для застолья.
Гостья, увидев в кухонном шкафу хозяйки продукты, решила забрать их себе. Она с силой схватила подругу за горло, требуя отдать ей продукты, но женщина ответила отказом.
Тогда грабительница сложила все продукты из шкафа в рюкзак и ушла.
Полицейские задержали нападавшую. Часть украденного изъята и возвращена пенсионерке.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
Жительницу Бурятии едва не задушили из-за продуктов
Происшествия, Фото:
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