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В Бурятии пенсионер погиб, случайно упав с балкона

В Бурятии пенсионер погиб, случайно упав с балкона
Происшествия, 
Следователи предполагают, что мужчине внезапно стало плохо

Утром 2 ноября в городе Гусиноозёрск возле многоквартирного домов было обнаружено тело 70-летнего местного жителя. Следователи проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, жил проживал вместе с женой в квартире на четвертом этаже многоэтажного дома, возле которого обнаружено его тело.

- Утром он вышел на балкон покурить. Вероятно, в силу возраста, во время курения ему стало плохо. Пенсионер потерял равновесие, а ограждение балкона невысокое. При падении он получил травмы, от которых скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.


смерть

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