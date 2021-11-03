В Бурятии пенсионер погиб, случайно упав с балкона

Следователи предполагают, что мужчине внезапно стало плохо
Утром 2 ноября в городе Гусиноозёрск возле многоквартирного домов было обнаружено тело 70-летнего местного жителя. Следователи проводят доследственную проверку.
По предварительным данным, жил проживал вместе с женой в квартире на четвертом этаже многоэтажного дома, возле которого обнаружено его тело.
- Утром он вышел на балкон покурить. Вероятно, в силу возраста, во время курения ему стало плохо. Пенсионер потерял равновесие, а ограждение балкона невысокое. При падении он получил травмы, от которых скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
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