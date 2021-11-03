 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 ноября

02 ноября

Популярное

Житель Иркутской области задержал напавшего на девочку мужчину

Житель Иркутской области задержал напавшего на девочку мужчину
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Неравнодушный прохожий удерживал преступника до прибытия полицейских

В Иркутской области полицейские наградили мужчину, который помог в задержании подозреваемого в разбое. Почётную грамоту и ценный подарок из рук начальника межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» полковника полиции Дмитрия Дюгаева получил 43-местный житель.

Вечером в Куйтуне неизвестный напал на 14-летнюю девочку и, угрожая, отобрал у неё мобильный телефон. Случайным свидетелем произошедшего оказался местный житель. Во время прогулки с семьёй он услышал крики девочки и поспешил ей на помощь. Мужчина догнал разбойника и удерживал его до приезда сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Задержанным оказался 39-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

На церемонию награждения мужчина пришёл вместе с дочкой, которая рассказала, что очень гордится поступком отца.

- В современных условиях поддержка и активное содействие со стороны граждан является залогом успешной работы полиции,- отметил руководитель межмуниципального отдела полковник полиции Дмитрий Дюгаев.
разбой

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии раскрыли группировку «чёрных» лесорубов
В Бурятии раскрыли группировку «чёрных» лесорубов
Происшествия, 03.11.2021
Общий ущерб превысил 2,2 миллиона рублей
25-летняя улан-удэнка убила бывшего сожителя из мести
25-летняя улан-удэнка убила бывшего сожителя из мести
Происшествия, 03.11.2021
Вместо того, чтобы звонить в полицию, девушка накинулась на мужчину
В Улан-Удэ ищут женщину, обманувшую продавцов парфюмерии
В Улан-Удэ ищут женщину, обманувшую продавцов парфюмерии
Происшествия, 03.11.2021
Подозреваемую в мошенничестве объявила в розыск полиция
Рэпера из Бурятии задержали в Москве за пьяное вождение
Рэпера из Бурятии задержали в Москве за пьяное вождение
Происшествия, 03.11.2021
Сперва и вовсе поступил сигнал о том, что уроженец Бурятии похитил девушку
Читинца будут судить за попытку изнасилования прохожей
Читинца будут судить за попытку изнасилования прохожей
Происшествия, 03.11.2021
Женщину от насильника спас водитель «скорой»
В Бурятии с начала года сгорели 77 автомобилей
В Бурятии с начала года сгорели 77 автомобилей
Происшествия, 03.11.2021
Последний пожар произошёл на улице Борсоева
В Улан-Удэ пьяный водитель вёл странные диалоги с автоинспекторами
В Улан-Удэ пьяный водитель вёл странные диалоги с автоинспекторами
Происшествия, 03.11.2021
Пьяный водитель протаранил забор и мусорные баки. ВИДЕО
В Бурятии пьяный водитель без прав устроил ДТП
В Бурятии пьяный водитель без прав устроил ДТП
Происшествия, 03.11.2021
Пострадала молодая пассажирка иномарки
В Бурятии в ДТП попал 14-летний мотоциклист
В Бурятии в ДТП попал 14-летний мотоциклист
Происшествия, 03.11.2021
Юного водителя доставили в больницу
В Улан-Удэ на проспекте Автомобилистов сбили светофор
В Улан-Удэ на проспекте Автомобилистов сбили светофор
Происшествия, 03.11.2021
За день в столице Бурятии снесли светофорную стойку и очередную опору уличного освещения
В Улан-Удэ на парковке дотла сгорел автомобиль
В Улан-Удэ на парковке дотла сгорел автомобиль
Происшествия, 03.11.2021
Автомобиль полыхал на улице Борсоева

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^