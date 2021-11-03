Житель Иркутской области задержал напавшего на девочку мужчину

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Неравнодушный прохожий удерживал преступника до прибытия полицейских



В Иркутской области полицейские наградили мужчину, который помог в задержании подозреваемого в разбое. Почётную грамоту и ценный подарок из рук начальника межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» полковника полиции Дмитрия Дюгаева получил 43-местный житель.



Вечером в Куйтуне неизвестный напал на 14-летнюю девочку и, угрожая, отобрал у неё мобильный телефон. Случайным свидетелем произошедшего оказался местный житель. Во время прогулки с семьёй он услышал крики девочки и поспешил ей на помощь. Мужчина догнал разбойника и удерживал его до приезда сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Задержанным оказался 39-летний ранее неоднократно судимый местный житель.



На церемонию награждения мужчина пришёл вместе с дочкой, которая рассказала, что очень гордится поступком отца.



- В современных условиях поддержка и активное содействие со стороны граждан является залогом успешной работы полиции,- отметил руководитель межмуниципального отдела полковник полиции Дмитрий Дюгаев.

