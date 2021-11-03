Столкнулись «Филдер» и большегруз
2 ноября в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП на скользкой дороги. Автоавария случилась на автодороге Р-258 «Иркутск – Чита», в районе села Харашибирь.
30-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» в условиях гололёда выехала на полосу встречного движения. Легковушка столкнулась с большегрузом «МАЗ», которым управлял 38-летний мужчина.
В результате ДТП водителя «Филдера» с травмами доставили в больницу, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии женщина-водитель пострадала в ДТП на скользкой дороге
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