В Бурятии женщина-водитель пострадала в ДТП на скользкой дороге

Столкнулись «Филдер» и большегруз



2 ноября в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП на скользкой дороги. Автоавария случилась на автодороге Р-258 «Иркутск – Чита», в районе села Харашибирь.



30-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» в условиях гололёда выехала на полосу встречного движения. Легковушка столкнулась с большегрузом «МАЗ», которым управлял 38-летний мужчина.



В результате ДТП водителя «Филдера» с травмами доставили в больницу, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

