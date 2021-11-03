Женщина спрятала дрожжи в какао
46-летняя женщина отправила в следственный изолятор №2 города Краснокаменск запрещённые дрожжи, сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.
Сотрудник отдела режима и надзора следственного изолятора при досмотре посылки для осуждённого от родственницы, живущей в Борзинском районе, обнаружил более 700 граммов дрожжей. Они были спрятаны в пакете с какао.
Женщина призналась, что спрятала пять пакетов дрожжей в порошок какао, а передача предназначалась осуждённому родственнику. При этом она заверяла, что родственник ничего не знал о содержимом посылки.
Суд признал её виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовал её на три тысячи рублей.
Забайкалка отправила осуждённому родственнику запрещённые дрожжи
Происшествия, Фото:
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