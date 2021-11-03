Забайкалка отправила осуждённому родственнику запрещённые дрожжи

Женщина спрятала дрожжи в какао



46-летняя женщина отправила в следственный изолятор №2 города Краснокаменск запрещённые дрожжи, сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.



Сотрудник отдела режима и надзора следственного изолятора при досмотре посылки для осуждённого от родственницы, живущей в Борзинском районе, обнаружил более 700 граммов дрожжей. Они были спрятаны в пакете с какао.



Женщина призналась, что спрятала пять пакетов дрожжей в порошок какао, а передача предназначалась осуждённому родственнику. При этом она заверяла, что родственник ничего не знал о содержимом посылки.



Суд признал её виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовал её на три тысячи рублей.

