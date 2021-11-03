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В Улан-Удэ ищут женщину, обманувшую продавцов парфюмерии

В Улан-Удэ ищут женщину, обманувшую продавцов парфюмерии
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Подозреваемую в мошенничестве объявила в розыск полиция

Вечером 30 октября в Улан-Удэ в полицию обратилась продавец киоска галантереи в торговом центре по улице Автомобилистов.

Девушка рассказала, что стала жертвой мошенницы. Покупательница попросила продавца показать парфюмированную воду стоимостью 1850 рублей. Она достала пятитысячную купюру и держала её в руках.

Затем, спросив цену, покупательница, отвлекая продавца разговором, предложила ей мелкие купюры, чтобы было удобнее дать сдачу, а пять тысяч спрятала в кошелёк. По невнимательности продавец выдала ей сдачу и товар, не забрав пятитысячную купюру.

видео - МВД по Бурятии

В тот же день продавец разместила видео с камеры видеонаблюдения в торговой точки в социальной сети, чтобы предупредить других продавцов о мошеннице. Ей ответила продавец другой торговой точки в торговом центре на проспекте 50 лет Октября. По словам женщины, она в тот же день также стала жертвой аналогичного преступления этой женщины.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает МВД по Бурятии.

Приметы подозреваемой: женщина на вид 35-40 лет, среднего телосложения.

Была одета: красная шапка, пуховик зелёного цвета. При себе имела дамскую чёрную сумочку.

При наличии какой-либо информации о личности подозреваемой или её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(996)936-81-54, 8(951)633-83-69 или 102 (112).


мошенничество

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